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ارتش آمریکا بهدلیل افزایش هزینههای سوخت و کسری بودجه میلیاردی آموزشها را کاهش داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از ای بی سی، افزایش هزینههای سوخت در پی جنگ ایران، پنتاگون را با فشار مالی فزایندهای مواجه کرده و ارتش آمریکا را ناچار به کاهش گسترده برنامههای آموزشی و عملیاتی کرده است.
در این گزارش آمده است: هزینههای فزاینده سوخت به یکی از مهمترین عوامل فشار مالی بر وزارت دفاع آمریکا تبدیل شده و پنتاگون را با فهرستی روبهرشد از هزینههای پیشبینینشده و افزایشی در طول یک سال گذشته روبهرو کرده است.
بر اساس اسناد وزارت دفاع آمریکا، میانگین بهای سوختی که این نهاد خریداری کرده از ۱۵۴.۱۴ دلار به ازای هر بشکه در اکتبر به ۱۹۵.۷۲ دلار در ماه آوریل رسیده است؛ افزایشی نزدیک به ۲۷ درصد تنها در مدت شش ماه. این ارقام میانگین قیمت حدود دو دهه نوع سوخت مورد استفاده ارتش، از جمله بنزین و سوخت جت را دربر میگیرد.
قیمت نفت و فرآوردههای سوختی در جریان جنگ ایران بهشدت افزایش یافته است. بر اساس میزان مصرف سوخت پنتاگون در سالهای اخیر، این جهش قیمتی میتواند امسال بیش از یک میلیارد دلار هزینه پیشبینینشده برای تأمین انرژی جنگندهها، تانکها و سایر تجهیزات نظامی آمریکا به همراه داشته باشد. وزارت دفاع آمریکا سالانه حدود ۸۰ میلیون بشکه سوخت خریداری میکند.
فرماندهان نظامی همچنین با افزایش شدید هزینه سوخت غیرنظامی و بلیتهای پرواز تجاری مواجه هستند؛ موضوعی که فشار بیشتری بر ارتشی وارد میکند که بهشدت به این خدمات وابسته است. نیروهای نظامی معمولاً برای حضور در دورههای آموزشی و مأموریتهای مختلف از پروازهای تجاری و خودروهای اجارهای استفاده میکنند و در بسیاری از موارد هزینه تردد با خودروهای شخصی نیز به آنان پرداخت میشود.
به همین دلیل، هزینههای سفر بهشدت زیر ذرهبین قرار گرفته است. چندین مقام آمریکایی به شبکه «ایبیسی نیوز» گفتهاند که برخی یگانها از ماه آوریل به این سو سفرهای آموزشی و مأموریتی خود را بهطور چشمگیری کاهش داده یا بخش عمده آنها را بهطور کامل لغو کردهاند.
سرهنگ دوم «اورلاندو هاوارد»، سخنگوی ارتش آمریکا، در بیانیهای اعلام کرد: «تحولات کنونی بازار انرژی باعث افزایش هزینههای سوخت شده و این موضوع بر هزینه جابهجایی نیروها، تجهیزات و تدارکات تأثیر میگذارد.»
وی افزود: ارتش برای حفظ بودجه عملیاتهای حیاتی و الزامات آمادگی رزمی، در حال اولویتبندی سفرها و میزان استفاده از تجهیزات است.
بر اساس اسناد داخلی و اظهارات چندین مقام آمریکایی، ارتش آمریکا در حالی با کسری بودجهای بین ۴ تا ۶ میلیارد دلار تا پایان سال مالی جاری (۳۰ سپتامبر) دستوپنجه نرم میکند که ناچار به اعمال کاهشهای گسترده در برنامههای آموزشی شده است.
این کسری بودجه حاصل مجموعهای از عوامل است؛ از جمله جنگ ایران، گسترش مأموریتها در مرز جنوبی آمریکا و ادامه مأموریت گارد ملی در واشنگتن که قرار است در تابستان شمار نیروهای آن به حدود ۵ هزار نفر افزایش یابد.
افزایش هزینه سوخت نیز این مشکلات را تشدید کرده و باعث نظارت مالی سختگیرانهتر شده است. در نتیجه، دهها دوره آموزشی از جمله برنامههای مربوط به نیروهای پزشکی، مهندسان و واحدهای توپخانه حذف شدهاند. همچنین ساعات پرواز بالگردها بهشدت کاهش یافته و بسیاری از خدمه تنها حداقل ساعات پروازی لازم را انجام میدهند.
اما فشار مالی تنها محدود به ارتش نیست. برخی دیگر از شاخههای نیروهای مسلح آمریکا نیز با هزینههای غیرمنتظرهای مواجه شدهاند که میتواند بر چرخههای آموزشی آنها اثر بگذارد.
دریادار «داریل کادل»، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا، در ماه مه به قانونگذاران هشدار داد که این نیرو ممکن است بهزودی با کمبود بودجه مواجه شود.
وی در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت: «شما حضور گسترده نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه را میبینید. ما با تمام توان در حال فعالیت هستیم، اما این وضعیت هزینه دارد و هزینههای عملیاتی سنگینی به همراه آورده است.»
او افزود: «در صورت ادامه روند فعلی هزینهها، از ژوئیه ناچار خواهم شد درباره کاهش آموزشها، عملیاتها و برنامههای صدور گواهی آمادگی نیروها تصمیمگیری کنم.»
یکی از ارزیابیهای داخلی ارتش در ماه آوریل نشان داد که فشار مالی موجود ممکن است باعث شود یگانهایی که قرار است سال آینده به اروپا اعزام شوند، از سطح آموزشی کافی برخوردار نباشند. این بررسی که سپاه زرهی سوم ارتش آمریکا با حدود ۷۰ هزار نیرو و مستقر در پایگاه فورت هود تگزاس را ارزیابی کرده بود، نتیجه گرفت که بازگرداندن یگانهای آسیبدیده به سطح آمادگی پیش از جنگ ایران ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد.
سامانه پیچیده خرید سوخت ارتش تا حدی از آن در برابر نوسانات بازار محافظت میکند. در بسیاری موارد، پنتاگون سوخت مورد نیاز خود را از طریق قراردادهایی خریداری میکند که ۱۸ ماه زودتر منعقد شدهاند.
با این حال، این قراردادها شامل بندهایی هستند که در صورت تغییر شرایط بازار امکان تعدیل قیمت را فراهم میکنند؛ موضوعی که توان وزارت دفاع برای مصون ماندن از افزایشهای طولانیمدت قیمت را محدود میکند.
پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ نیز قیمت سوخت جهش شدیدی داشت و بازارها را دچار بیثباتی کرد. در آن سال، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در آمریکا برای یک هفته از مرز ۵ دلار عبور کرد. در همان سال، کنگره آمریکا در دو نوبت مجموعاً ۵.۲ میلیارد دلار بودجه اضافی برای تأمین هزینه سوخت در اختیار پنتاگون قرار داد.
علاوه بر این، وزارت دفاع امسال بسیار بیشتر از آنچه هنگام تدوین بودجه بیش از یک سال پیش پیشبینی کرده بود سوخت مصرف میکند. ژنرال «کنت ویلسباخ»، رئیس ستاد نیروی هوایی آمریکا، در ماه مه به قانونگذاران گفت که این نیرو حدود ۱۰ درصد بیش از برآوردهای اولیه سوخت مصرف کرده است؛ موضوعی که در بحبوحه جنگ ایران رخ داده است.
این افزایش مصرف میتواند به معنای مصرف صدها هزار گالن سوخت اضافی باشد. وزارت دفاع آمریکا بزرگترین مصرفکننده سوخت در میان نهادهای فدرال این کشور است و از سال ۲۰۲۱ تاکنون سالانه حدود ۲۲۷ میلیون گالن گازوئیل و ۲.۲ میلیارد گالن سوخت جت مصرف کرده است.
در همین حال، سپاه تفنگداران دریایی آمریکا اعلام کرده که با کسری بودجه قابل توجهی روبهرو نیست و تاکنون نیازی به کاهش برنامههای آموزشی خود نداشته است؛ هرچند این نیرو از نظر تعداد نفرات بهمراتب کوچکتر از سایر شاخههای ارتش آمریکا است.
سخنگوی سپاه تفنگداران دریایی در بیانیهای گفت: «ما هر سال برنامههای هزینهکرد بودجه خود را متناسب با شرایط و نیازهای پیشبینینشده تنظیم میکنیم تا اطمینان حاصل شود مهمترین الزامات مأموریتی ما در اولویت قرار دارند.»