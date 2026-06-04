امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۱۴

سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی، بخش‌هایی از شمال‌غرب و شمال‌شرق بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید و در برخی مناطق گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۱۷:۳۴
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بازتاب نمایش قدرت ایران در برابر نقض آتش بس آمریکا در رسانه‌های دنیا
بازتاب نمایش قدرت ایران در برابر نقض آتش بس آمریکا در رسانه‌های دنیا
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایرانی
حملات موشکی و پهپادی ایران در پاسخ به تعرض آمریکایی‌ها به کشتی ایرانی
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
ادامه جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های دولتی
ادامه جلسات و بازدیدهای میدانی معاون اول رئیس جمهور از دستگاه های دولتی
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
فرصت درست پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس توسط آمریکایی‌ها
فرصت درست پاسخ ایران به نقض مکرر آتش بس توسط آمریکایی‌ها
۱۴۰۵-۰۳-۱۳
خبرهای مرتبط

وزش باد و کاهش کیفیت هوا طی روز‌های آینده در استان قم

پای گردوخاک به تهران باز می‌شود

شرایط جوی اردبیل در تعطیلات آخر هفته ناپایدار است

کرمانشاه هفته آینده ۳ تا ۵ درجه گرمتر می‌شود

وزش باد نسبتاً شدید تا شدید از امروز ۱۴ خرداد در خراسان جنوبی

هشدار هواشناسی خوزستان نسبت به وزش باد شدید و وقوع گردوخاک

برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، بارندگی ، بارش ، گرد و خاک ، دمای هوا
 