وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۱۴

سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی، بخش‌هایی از شمال‌غرب و شمال‌شرق بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد شدید و در برخی مناطق گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ پیش بینی کرده است.