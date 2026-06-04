به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فاطمه حیدری با اشاره به تفاهم نامه امضا شده در ستاد جمعیت استان قم گفت: در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف کمک به زوج‌های نابارور در مسیر درمان، امکان ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه درمان ناباروری فراهم شده است.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قم افزود: این تسهیلات با مشارکت خیران و با نیت حمایت از درمان ناباروری تأمین شده و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا ساعت ۲۰ روز شنبه ۱۶ خرداد در این تارنما به نشانی https://a.khadije.ir/ghadir?f=۱ ثبت‌نام کنند.

وی تصریح کرد: تمامی وام‌ها به صورت قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود و مبلغ تسهیلات متناسب با شرایط متقاضیان تا سقف ۶۰ میلیون تومان است.

شرایط اصلی ثبت‌نام شامل نداشتن فرزند، قرار داشتن سن خانم در بازه تعیین‌شده و سپری شدن حداقل مدت مشخصی از زمان ازدواج بر اساس شرایط اعلامی است.