سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی: شرایط جنگی کشور و ضرورت تعیین سریع ترکیب تیم ملی، دلیل اعزام به مغولستان بود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران سطح رقابت‌های رنکینگ مغولستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در برنامه‌ریزی اولیه، اولویت ما حضور در رقابت‌های رنکینگ مجارستان بود و حدود ۷۰ درصد برنامه‌های ما نیز بر همین اساس تنظیم شده بود، اما با توجه به شرایط جنگی کشور، محدودیت‌های ایجادشده در سفر‌های خارجی و مشکلات مربوط به اخذ ویزا، در نهایت تصمیم گرفتیم تیم را به رقابت‌های مغولستان اعزام کنیم.

حسن رنگرز افزود: کشتی‌گیران برای دریافت ویزا ناچار بودند به کشور ثالث سفر کنند و سپس برای اعزام دوباره به ایران بازگردند که این روند می‌توانست موجب خستگی و فرسودگی ورزشکاران شود. از سوی دیگر، باید هرچه سریع‌تر تکلیف ترکیب تیم ملی را مشخص می‌کردیم تا از برنامه‌های آماده‌سازی عقب نمانیم. همچنین لازم بود ملی‌پوشان در یک تورنمنت معتبر بین‌المللی محک بخورند تا ارزیابی دقیق‌تری از شرایط فنی آنها برای حضور در مسابقات جهانی داشته باشیم. به همین دلیل، در مجموع اعزام به مغولستان را تصمیمی منطقی‌تر و کم‌ریسک‌تر دانستیم.

رنگرز تصریح کرد: برخی از کشتی‌گیران از جمله پیام احمدی، دانیال سهرابی و محمدمهدی کشتکار حدود ۹ ماه در مسابقات رسمی حضور نداشتند. به همین دلیل باید هم شرایط انتخابی رعایت می‌شد و هم فرصت حضور در میادین بین‌المللی برای این نفرات فراهم می‌شد.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به افزایش هزینه‌های اعزام اظهار داشت: در شرایط موجود، هزینه هر بلیت برای اعزام به مغولستان به حدود ۳۰۰ میلیون تومان رسیده بود، اما با وجود این مسائل، فدراسیون کشتی تلاش کرد برنامه‌های تیم ملی دچار وقفه نشود.

وی در خصوص تعیین ترکیب تیم ملی گفت: تا اینجای کار تکلیف ۸ وزن مشخص شده و روز آینده نیز مسابقه انتخابی وزن ۶۳ کیلوگرم بین محمدمهدی کشتکار و عرفان جرکنی برگزار خواهد شد تا نفر نهایی این وزن مشخص شود. همچنین آخرین وزن باقی‌مانده نیز در جام تختی تعیین تکلیف خواهد شد.

رنگرز درباره وزن ۷۲ کیلوگرم گفت: دانیال سهرابی عملکرد خوبی داشت و با پیروزی در دیدار فینال مقابل محمد جواد رضایی و کسب مدال طلا، جواز حضور در مسابقات جهانی آستانه ۲۰۲۶ را به دست آورد.

رنگرز درباره شرایط محمدجواد رضایی نیز گفت: با توجه به اینکه وزن طبیعی محمدجواد رضایی حدود ۷۱ کیلوگرم است و افزایش وزن قابل توجهی ندارد، تصمیم گرفتیم پس از پایان رقابت‌های انتخابی و مشخص شدن وضعیت وزن ۷۲ کیلوگرم، شرایط او را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به عملکرد سایر مدعیان وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدجواد رضایی یکی از گزینه‌های جدی ما برای حضور در بازی‌های آسیایی خواهد بود.

وی در خصوص وزن ۵۵ کیلوگرم نیز اظهار داشت: پیام احمدی عملکرد فوق‌العاده‌ای در مغولستان داشت و چهار حریف خود، از جمله کشتی‌گیران هندی و ترک را با اقتدار شکست داد. کسب چهار پیروزی در مجموع تنها طی پنج دقیقه، نشان‌دهنده سطح فنی بالای اوست. این در حالی است که او حدود ۹ ماه از میادین رسمی دور بود و بخشی از این مدت را نیز به دلیل جراحی و دوران نقاهت از تمرینات فاصله داشت. بر همین اساس، پیام احمدی به عنوان نماینده وزن ۵۵ کیلوگرم ایران در رقابت‌های جهانی انتخاب شد.

سرمربی تیم ملی در ادامه خاطرنشان کرد: در این وزن پویا دادمرز، قهرمان جهان، را نیز در اختیار داریم که همواره با تعصب و روحیه مثال‌زدنی در کنار تیم حضور داشته و کمک بزرگی به مجموعه تیم ملی کرده است. با این حال، بر اساس چرخه انتخابی و نتایج کسب‌شده، پیام احمدی عملکرد بهتری داشت و توانست سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.

رنگرز درباره سنگین‌وزن‌های تیم ملی نیز گفت: امین میرزازاده و فردین هدایتی در برنامه اولیه قرار بود به رقابت‌های رنکینگ مجارستان اعزام شوند، اما با توجه به شرایط کشور و مشکلات سفر، تصمیم گرفتیم آنها را از این اعزام خارج کنیم. با توجه به تجربه و سطح فنی بالای این دو کشتی‌گیر، نیازی به حضورشان در تورنمنت احساس نمی‌شد. بر این اساس، نفر برتر دیدار انتخابی راهی مسابقات جهانی آستانه و نفر دیگر عازم بازی‌های آسیایی ناگویا خواهد شد.

رنگرز در پایان گفت: باید هرچه سریع‌تر تکلیف تیم ملی را مشخص می‌کردیم تا از برنامه‌های آماده‌سازی عقب نمانیم. اردوی اصلی تیم ملی با حضور تمامی نفرات از ابتدای تیرماه آغاز خواهد شد. همچنین جام تختی روز‌های ۲۵ و ۲۶ خرداد ماه در برنامه قرار دارد، هرچند با توجه به شرایط جنگی کشور هر احتمالی وجود دارد. امسال سال بسیار مهمی برای کشتی فرنگی ایران است و باید سه تیم مجزا را برای رقابت‌های قهرمانی جهان در قزاقستان، بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا آماده و اعزام کنیم.