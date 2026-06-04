پخش زنده
امروز: -
میز خدمت به منظور بررسی چهره به چهره و بدون واسطه مسائل و مشکلات مردم روستاهای شهرستان بستک برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرماندار شهرستان بستک گفت: با شنیدن درخواستها، دغدغهها و مطالبات مردمی، دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات درحوزههای مختلف از جمله راه، آب، برق، ورزش، بهداشت، مسکن وکشاورزی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید؛ تجمعات شبانه در میناب همراه با مساوات و همدلی
محمد جلالی افزود: مقرر شد مصوبات و درخواستهای ثبتشده در میز خدمت، در کمترین زمان ممکن توسط دستگاههای اجرایی ذیربط پیگیری و نتیجه به روستاییان اعلام شود.