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همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، آیینهای جشن امامت و ولایت با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهرهای مختلف استان مرکزی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این آیینها، مردم با شرکت در برنامههای فرهنگی، مذهبی و جشنهای مردمی، عید غدیر را گرامی داشتند و ارادت خود را به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) ابراز کردند.
در اراک نیز جمعی از مردم با حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق کردند.