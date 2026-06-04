به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این آیین‌ها، مردم با شرکت در برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و جشن‌های مردمی، عید غدیر را گرامی داشتند و ارادت خود را به ساحت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) ابراز کردند.

در اراک نیز جمعی از مردم با حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.