به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرهمند آقایی گفت: عمده برداشت گوجه فرنگی در سطح ۳ هزار هکتار از مزارع این شهرستان از اوایل خرداد ماه آغاز شده است و تا آخر تیر ماه ادامه دارد.

او با اشاره به متوسط عملکرد ۷۵ تن در هکتار افزود: پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۲۱۱ هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع زیر کشت برداشت شود.

آقایی ادامه داد: ارقام غالب کشت سانسید، بریویو ۸۳۲۰، بدرو است و تمامی مزارع گوجه فرنگی شهرستان کازرون به صورت نشایی و با استفاده از پوشش پلاستیکی کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون اضافه کرد: آبیاری این مزارع از طریق سامانه‌های نوین آبیاری تیپ انجام می‌شود که نقش مهمی در افزایش بهره وری مدیریت مصرف آب دارد.

او افزود: این محصول به جز مصرف داخلی به کشور‌های حوزه خلیج فارس از جمله امارات، عمان و قطر صادر می‌شود.

آقایی با تاکید بر اهمیت تولید محصول سالم و کاهش مصرف سموم شیمیایی بیان کرد: به منظور کنترل آفات مهم گوجه فرنگی به ویژه شب پره مینوز و کرم میوه، آموزش‌های لازم در زمینه مدیریت تلفیقی آفات به بهره برداران ارائه شده است.

او بیان کرد: استفاده از روش‌های غیر شیمیایی نظیر تله‌های فرمونی، جلب کننده‌ها و کارت‌های رنگی در اولویت برنامه‌های کنترل آفات گوجه فرنگی قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: شرط صادرات این محصول داشتن گواهی مبدا تولید و پلمب در مبدا است.