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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از تولید بیش از ۲۰۰ هزار تن گوجه فرنگی از مزارع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرهمند آقایی گفت: عمده برداشت گوجه فرنگی در سطح ۳ هزار هکتار از مزارع این شهرستان از اوایل خرداد ماه آغاز شده است و تا آخر تیر ماه ادامه دارد.
او با اشاره به متوسط عملکرد ۷۵ تن در هکتار افزود: پیش بینی میشود در سال زراعی جاری بیش از ۲۱۱ هزار تن محصول گوجه فرنگی از مزارع زیر کشت برداشت شود.
آقایی ادامه داد: ارقام غالب کشت سانسید، بریویو ۸۳۲۰، بدرو است و تمامی مزارع گوجه فرنگی شهرستان کازرون به صورت نشایی و با استفاده از پوشش پلاستیکی کشت شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون اضافه کرد: آبیاری این مزارع از طریق سامانههای نوین آبیاری تیپ انجام میشود که نقش مهمی در افزایش بهره وری مدیریت مصرف آب دارد.
او افزود: این محصول به جز مصرف داخلی به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات، عمان و قطر صادر میشود.
آقایی با تاکید بر اهمیت تولید محصول سالم و کاهش مصرف سموم شیمیایی بیان کرد: به منظور کنترل آفات مهم گوجه فرنگی به ویژه شب پره مینوز و کرم میوه، آموزشهای لازم در زمینه مدیریت تلفیقی آفات به بهره برداران ارائه شده است.
او بیان کرد: استفاده از روشهای غیر شیمیایی نظیر تلههای فرمونی، جلب کنندهها و کارتهای رنگی در اولویت برنامههای کنترل آفات گوجه فرنگی قرار دارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: شرط صادرات این محصول داشتن گواهی مبدا تولید و پلمب در مبدا است.