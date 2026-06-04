به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در این مراسم گفت: در سال ۱۴۰۳ تفاهمی میان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خراسان رضوی برای راه‌اندازی گذر‌های فرهنگ و هنر در استان به امضا رسید که نخستین تجربه آن در نیشابور رقم خورد و بخش خصوصی نیز در آن ورود پیدا کرد.

حسین مسگرانی افزود: گذر فرهنگ و هنر نیشابور فعالیت‌های بسیار خوب و ارزشمندی داشت که متأسفانه به دلیل شرایط ناشی از جنگ، مدتی است فعالیت‌های آن متوقف شده، اما امید است در آینده نزدیک مجدداً آغاز به کار کند.

وی ادامه داد: حدود هشت ماه پیش، پیشنهاد ایجاد گذر فرهنگ و هنر در پدیده شاندیز از سوی مدیران این مجموعه مطرح شد. به دلیل برخی مسائل و شرایطی که پیش آمد، به‌ویژه اتفاقات ناشی از جنگ، اجرای این موضوع به تأخیر افتاد تا اینکه امروز با دستور استاندار خراسان رضوی و همراهی مجموعه استانداری، این تفاهم‌نامه به امضا رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به آماده بودن زیرساخت‌های این طرح گفت: براساس گفت‌و‌گو‌هایی که با مدیران پدیده داشتیم، زیرساخت‌های لازم کاملاً آماده است و به نظر می‌رسد طی یک تا دو هفته آینده بتوانیم به صورت رسمی شاهد آغاز به کار گذر فرهنگ و هنر در شاندیز باشیم.

مسگرانی افزود: این اتفاق احتمالاً همزمان با افتتاح مجموعه سینمایی پدیده خواهد بود که رویدادی مهم و ارزشمند برای حوزه فرهنگ و هنر استان محسوب می‌شود.

وی گفت: طی یک هفته تا ۱۰ روز آینده، هنرمندان و فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری برای استقرار در این گذر معرفی شوند تا فعالیت‌های خود را آغاز کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در تشریح ماهیت گذر فرهنگ و هنر گفت: گذر فرهنگ و هنر مجموعه‌ای از مراکز و فعالیت‌های فرهنگی و هنری شامل سینما، تئاتر، گالری‌های هنری، فروش آثار هنری، کتابفروشی‌ها و دیگر مجموعه‌های مرتبط است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری قرار می‌گیرد و فرصتی را فراهم می‌کند تا مردم ضمن حضور در این فضاها، با تولیدات و محصولات فرهنگی و هنری نیز آشنا شوند.