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مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) با حضور مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در شهرستان خمین، زادگاه معمار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این مراسم، نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت تبیین اندیشهها و آرمانهای امام راحل برای نسلهای آینده تأکید کرد.
آیت الله دری همچنین با اشاره به نقش محوری ولایت فقیه در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، ادامه راه شهدا و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری را از مهمترین وظایف آحاد جامعه دانست.