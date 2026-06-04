به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این مراسم، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، بر ضرورت تبیین اندیشه‌ها و آرمان‌های امام راحل برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

آیت الله دری همچنین با اشاره به نقش محوری ولایت فقیه در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، ادامه راه شهدا و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری را از مهم‌ترین وظایف آحاد جامعه دانست.