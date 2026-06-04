داوود رحیمی شعری سروده و با غدیر شروع کرده و این شعر به مناسبت عید غدیر منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داوود رحیمی درباره مقاومت مردم ایران در برابر ستمگران‌ شعری سروده و با غدیر شروع کرده و این شعر به مناسبت عید غدیر منتشر شده است.

از غدیر خم به‌پا شد فتنه‌ها تا کربلا

کربلا جنگ است! مرد جنگ گر هستی بیا

ظهر عاشورا کسی از صلح می‌گوید مگر؟

چاره را در گفتگو با شمر می‌جوید مگر؟

ظهر عاشورا سخن نه! کار کار خنجر است

لب رجزخوان است و باقی حرف‌ها در حنجر است

کربلا میدان جانبازی‌است، ما سر بسپریم

پاسخ هر یاوه‌گویی را به خنجر بسپریم

کربلا تکرار گردد، مرد میدانیم ما

با حسین بن علی مردانه می‌مانیم ما

ما سیاهی لشکر ارباب بی‌لشکر شدیم

نیزه‌ها باید بفهمند از دو عالم سر شدیم

روسپیدانی سیه‌پوشیم عاشق‌پیشه‌ایم

یک به یک بر ریشه‌ی خشک ستمگر تیشه‌ایم

لشکر عشاق اربابیم، همچون آهنیم

با سلاح اشکمان آتش به دشمن می‌زنیم

شور و رزمایش به پا کردیم با سینه‌زنی!

مشق رزم کربلا کردیم با سینه‌زنی

روضه در روضه به دنبال سعادت می‌رویم

گر خدا خواهد از اینجا با شهادت می‌رویم

بچه بودیم و سر ارباب غیرت داشتیم

با همان شمشیر چوبی حس قدرت داشتیم

پای روضه قد کشیدیم و حسینی‌تر شدیم

با دعای فاطمه ما عاشق حیدر شدیم

پای منبر یادمان دادند رسم زندگی

زندگی یعنی بمیری در مسیر بندگی

یادمان دادند سر را دست حیدر بسپریم

اختیار راه را باید به رهبر بسپریم

ماه را حرمت نگه‌دارید تا صبح قیام

با سفیرش خوب تا کردید، می‌آید امام

ابتدا در کوفه ثابت کن که هستی با حسین

نایبش تنها بماند می شود تنها حسین

کربلا سرتاسرش درس است غم هم داشته

کربلا الگو برای کل عالم داشته

پای درس کربلا شاگرد مکتب می‌شویم

مثل عبدالله قربان ولایت می‌رویم

مثل قاسم بی‌قرار مرگ در هنگامه‌ایم

نه امان‌نامه! به دنبال شهادت‌نامه‌ایم

ما مریدان سلیمانی و حاجی‌زاده‌ایم

با ابالفضل علی هم دست بیعت داده‌ایم

ما که مشتاقانه دنبال شهادت می‌دویم

با علی اکبر بمانیم ارباً اربا هم شویم

مرد و زن تا شیرخواره در سپاه کربلاست

شیرخواره هدیه دادن رسم شاه کربلاست

دختران مرتضی در بین ما کم نیستند

کربلایی زیستند و زینبی می‌ایستند

مرد و زن پیر و جوان در روضه هم‌سنگر شدیم

پایگاه ماست روضه، لشکر حیدر شدیم

بچه‌های مادریم و شیعیان حیدریم

طبق آیات خدا ما فاتحان خیبربم

لشکر کفر و یهودی کفرشان در آمده

شیعه تا نزدیکی درهای خیبر آمده

با عراق و شام و لبنان و یمن هم سنگریم

قلب اسرائیل را با ذوالفقارش می‌دریم

جنگ خیبر، بازی هر روز بچه شیعه‌هاست

فتح اسرائیل لالایی کودک‌های ماست

در محرم دم گرفتیم آی دنیا زنده‌ایم

زنده‌ایم و در سپاه کربلا رزمنده‌ایم

سالیانی چشم ما در بزم روضه تر شده

بغضمان اکنون سیاسی‌تر حماسی‌تر شده

داغ سردار و غم طفل سه‌ساله دیده‌ایم

مادری از داغ کودک غرق ناله دیده‌ایم

سوختیم از داغ طفل بی‌گناه شیرخوار

گریه کردیم از غم فرماندهان استوار

داغ دیدیم و عزاداریم اما سربلند

مثل زینب در هجوم خیل غم‌ها سربلند

روضه‌ها را دیده‌ایم و کم نیاوردیم ما

خم شدیم اما به ابرو خم نیاوردیم ما

روضه‌ها را زندگی کردیم عمری آزگار

گریه کردیم از غم دردانه‌ی ناغه سوار

کاسه‌ی چشمان‌مان پرخون، دل ما ریش‌ریش

منتقم اما می‌آید، کربلایی‌ها به پیش

کربلایی‌ها! صدای پای مهدی می‌رسد

آی دنیا، نوبت دنیای مهدی می‌رسد