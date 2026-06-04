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زنده شدن زاینده‌رود

پس از ماه‌ها خشکی آب در رودخانه زاینده‌رود در مسیر شهر اصفهان جاری شد و شور و نشاط زندگی در این شهر جریان یافت.‌
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۱۷:۲۷
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برچسب ها: زاینده رود ، اصفهان ، زاینده رود سیراب شد
 