«مهر و ماه و غدیر» ترجمه و بازنویسی خطبه غدیر از نگاهی نو را، به همراه اشعاری منتشر نشده از محمد سادات اخوی با موضوع حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بازگو می‌کند.

نگاهی نو به خطبه غدیر در «مهر و ماه و غدیر»

نگاهی نو به خطبه غدیر در «مهر و ماه و غدیر»

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، .این اثر حاصل تلاش و پژوهش سید محمد سادات اخوی، مترجم و پژوهشگر است که با نگاهی به ۱۴ ترجمه دیگر و بهره‌گیری از منابع اصیل، خطبه تاریخ‌ساز پیامبر (ص) در روز غدیر را به زبانی شیوا و دلنشین برای مخاطب امروز بازگو می‌کند.

با خواندن این کتاب، نه تنها با مفاهیم بلند خطبه غدیر آشنا می‌شوید، بلکه از سرچشمه نورانی اهل‌بیت (ع) سیراب می‌گردید و با مهر و ماه هدایت، مسیر زندگی خود را روشن‌تر خواهید یافت. این اثر که تقدیم به بانو زینب کبری (سلام‌الله علیها) شده، هدیه‌ای است برای شیفتگان حقیقت و راه پویندگان ولایت.

مطالعه این کتاب، علاوه بر افزایش دانش تاریخی، دریچه‌ای به سوی درک بهتر جایگاه ولایت و نقش امام علی (ع) در تاریخ اسلام باز می‌کند و می‌تواند نقطه آغازی برای تحقیق و شناخت بیشتر درباره مذهب و فرهنگ شیعه باشد.

انتشارات امیرکبیر ناشر این اثر است.