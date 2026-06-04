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همزمان با عید بزرگ غدیر و ایام تجلی ولایت، کتاب «مدیریت علوی؛ الهام از دستورنامه» به عنوان اثری راهبردی برای بازخوانی سیره مدیریتی امیرالمؤمنین (ع) معرفی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این کتاب که بر اساس نامه ۲۷ نهجالبلاغه و توصیههای اخلاقی حضرت به محمد بن ابیبکر تدوین شده، تلاشی نو برای تبدیل آموزههای علوی به یک مرامنامه اخلاقی و کاربردی در ساختار ادارات و سازمانهای مدرن است.
در عید سعید غدیر خم، فصلی که تاریخ معاصر با مفهوم ولایت و عدالت گره میخورد، بازخوانی میراث مکتوب امیرالمؤمنین (ع) بیش از هر زمان دیگری ضرورت مییابد تا الگوهای حکمرانی ایشان از طاقچههای کتابخانهها به متن تصمیمگیریهای مدیریتی منتقل شود.
کتاب «مدیریت علوی؛ الهام از دستور نامه» به قلم سید حمیدرضا امینزاده، دقیقاً در همین نقطه ایستاده است؛ اثری که میکوشد با تکیه بر نامه ۲۷ نهجالبلاغه، پیوند میان اخلاق و قدرت را بازتعریف کند.
این کتاب که با نگاهی آموزشی و ساختاری منسجم توسط انتشارات بهنشر روانه بازار شده، در واقع واکاوی عمیقِ فرمان تاریخی امام علی (ع) به محمد بن ابیبکر در هنگام اعزام او به قلب تمدن آن روزگار یعنی مصر است.
نویسنده در این اثر با ظرافتی ستودنی، نه تنها به شرح متن نامه پرداخته، بلکه ابعاد شخصیتی گیرنده نامه را نیز واکاوی کرده است. محمد بن ابیبکر، جوانی که در دامان پرمهر علی (ع) تربیت یافت و امام او را فرزند معنوی و «ربیب» خود مینامید، در این نامه مخاطب تندترین و در عین حال حکیمانهترین توصیههای اخلاقی قرار میگیرد. این کتاب با تبیین جایگاه محمد بن ابیبکر، نشان میدهد که در مکتب علوی، صمیمیت و قرابت با حاکم، نه تنها مجوزی برای تساهل در امور نیست، بلکه بار مسئولیت را سنگینتر و نظارت اخلاقی را بر کارگزار دقیقتر میکند.
یکی از درخشانترین بخشهای این کتاب که برای مدیران امروز پیامی تکاندهنده دارد، تبیین مفهوم «صیاد مرگ» در کلام امام است. نویسنده با استناد به متون وحیانی و کلام امیرالمؤمنین (ع) به مدیران یادآوری میکند که فرصت خدمت چنان لغزان و ناپایدار است که گویی مرگ از موی پیشانی با انسان گره خورده است. این نگاه که مدیریت را با آگاهی از زوال قدرت پیوند میزند، در ۲۲ درس کتاب به گونهای طراحی شده که خواننده را از استبداد رای دور کرده و به سمت «تواضع سازمانی» و «مردمداری صادقانه» سوق میدهد. در این نگرش، کسی که کرسی مسئولیتی را میپذیرد، دیگر یک انسان آزاد در معنای رها بودن نیست، بلکه متعهدی است که باید پاسخگوی ذرهذره عملکرد خود در پیشگاه خلق و خالق باشد.
در لایههای عمیقتر این اثر که تحت نظارت علمی آیتالله دینپرور تدوین شده، بر این نکته تاکید شده است که مخاطب این فرماننامه تنها مدیران ارشد حکومتی نیستند، بلکه هر کجا که رابطهای میان «فرادست» و «فرودست» شکل میگیرد، این دستورالعملهای اخلاقی قابلیت اجرایی دارند. از کلاسهای درس و حوزههای علمیه گرفته تا ادارات و نهادها، همگی میتوانند از ساختار آموزشی این کتاب که مفاهیمی، چون جهاد با نفس، تقوای الهی و تقدم خشنودی خدا بر خلق را در ۲۷۹ صفحه گنجانده است، بهرهمند شوند.
در نهایت، معرفی کتاب «مدیریت علوی» در ایام عید غدیر، دعوتی است برای بازگشت به ریشههای اصیل مدیریت در اسلام؛ جایی که حاکمیت نه یک امتیاز برای برتریجویی، بلکه امانتی برای خدمت و برقراری عدالت است. این اثر با طراحی بصری مناسب و زبانی روان، میکوشد تا شکاف میان نظریههای مدیریتی مدرن و اخلاق سنتی را پر کرده و مدلی بومی و الهی از «مرامنامه اخلاقی» را به جامعه مدیریتی ایران پیشکش کند تا غدیر تنها در خاطرهها نماند و در رفتار کارگزاران متجلی شود.
علاقهمندان میتوانند این اثر را از انتشارات بهنشر به آدرس www.behnashr.ir و یا فروشگاههای کتاب این انتشارات در مشهد و سراسر کشور تهیه کنند.