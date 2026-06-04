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فرمانده انتظامی شوش از کشف ۳۳۰۰ کیسه انواع کود شیمیایی قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری بیان داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر انتقال و نگهداری غیرمجاز کودهای شیمیایی قاچاق توسط افراد سودجو در چند منطقه از شهرستان شوش، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران این فرماندهی با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی خود، صحت و سقم خبر را بررسی و پس از هماهنگی قضائی، به محلهای مورد نظر عزیمت و پس از بازرسی، موفق شدند مقدار ۳۳۰۰ کیسه انواع کود شیمیایی قاچاق را کشف کنند.
سرهنگ مطهری راد با اشاره به دستگیری متهم در این رابطه، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش کودهای مکشوفه را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان شوش در پایان اظهار داشت: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.