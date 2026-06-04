به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ صالح مطهری بیان داشت: در پی دریافت اخباری مبنی بر انتقال و نگهداری غیرمجاز کود‌های شیمیایی قاچاق توسط افراد سودجو در چند منطقه از شهرستان شوش، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران این فرماندهی با انجام اقدامات فنی و تسلط اطلاعاتی خود، صحت و سقم خبر را بررسی و پس از هماهنگی قضائی، به محل‌های مورد نظر عزیمت و پس از بازرسی، موفق شدند مقدار ۳۳۰۰ کیسه انواع کود شیمیایی قاچاق را کشف کنند.

سرهنگ مطهری راد با اشاره به دستگیری متهم در این رابطه، گفت: کارشناسان مربوطه ارزش کود‌های مکشوفه را بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شوش در پایان اظهار داشت: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به مرجع قضایی معرفی شد.