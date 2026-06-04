فرماندار شهرستان قدس از شناسایی و توقیف یک دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب عمیق خبر داد و تأکید کرد که حفظ منابع آب زیرزمینی به عنوان یک «خط قرمز»، اولویت مدیریتی این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قدس گفت: در پی تشدید نظارت‌ها و رصد مستمر تیم‌های گشت و بازرسی فرمانداری شهرستان قدس، یک دستگاه حفاری که بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی اقدام به حفر چاه آب عمیق می‌کرد، شناسایی و عملیات آن متوقف گردید.

علیرضا فاتحی نژاد افزود: یک دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب عمیق به همراه ۲۴۰ متر لوله جدار چاه و ۲۴۰ متر سوزن حفاری در حین عملیات حفاری در شهرستان قدس با همکاری نیرو‌های انتظامی کشف و در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

وی همچنین گفت: منابع آب زیرزمینی سرمایه ملی و امانتی برای نسل‌های آینده است و حفظ منابع آب خط قرمز مجموعه مدیریتی شهرستان است و هیچ مماشاتی با افرادی که امنیت آبی منطقه را به خطر می‌اندازند، نخواهیم داشت.