به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مجتبی هوشمندی بیان کرد: عملیات گرده افشانی شامل انتقال دانه گرده از میوه برانجیر به محصول درخت انجیر خوراکی توسط زنبور بلاستوفاگا می‌باشد که در اصطلاح محلی به آن بردهی می‌گویند و از اوایل خردادماه آغاز شده است و تا اواسط تیرماه ادامه دارد.

او سطح باغ‌های برانجیر شهرستان را بیش از ۱۲۰ هکتار اعلام کرد و گفت: بیشتر درختان برانجیر از ارقام اوگیزی و سربسته می‌باشند که کیفیت بالاتری نسبت به ارقام کوهی دارند.

هوشمندی بیان کرد: انتخاب نوع بر انجیر و انجام عملیات گرده افشانی به صورت اصولی و فنی، بر کیفیت و کمیت محصول انجیر تاثیر گذار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه چنار افزود: انتخاب رقم مناسب، زمان رسیدن برانجیر، میزان دانه گرده، تعداد زنبور بلاستوفاگا (پشه)، آلوده نبودن به زنبور شکارگر از شاخص‌های کیفیت برانجیر به شمار می‌رود.

هوشمندی در ادامه بیان کرد: بهترین زمان بردهی ساعات خنک روز مانند صبح زود یا عصر در دمایی بین ۲۵ تا ۲۷ درجه است، زیرا درجه حرارت بالا، فعالیت زنبور بلاستوفاگا را کم می‌کند، به نحوی که به ازای هر سه درجه افزایش دما ۲۰ درصد از عمر زنبور بلاستوفاگا کاسته می‌شود.

او افزود: انتخاب ظرف مناسب گرده افشانی، زمان بردهی و نوع برانجیر می‌تواند تاثیر بسیاری بر میزان و کیفیت محصول برداشتی داشته باشد و بهترین ظروف بردهی لیوان کاغذی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوه چنار در پایان گفت: به طور معمول به ازای هر درخت سه کیلوگرم برانجیر استفاده می‌شود، همچنین پنج تا هفت مرحله عملیات بردهی در باغ‌ها انجام می‌گیرد که این عملیات در حدود سه تا چهار هفته به طول می‌انجامد.