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این جهادگران که از رشتههای مختلف علوم پزشکی بودند و با حضور در مساجد، محلات نقش مهمی در ارتقای آمادگی بهداشتی و درمانی مردم ایفا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئول طب رزم و گروهای جهادی سلامت استان فارس گفت این جهادگران که از رشتههای مختلف علوم پزشکی بودند و با حضور در مساجد، محلات نقش مهمی در ارتقای آمادگی بهداشتی و درمانی مردم ایفا کردند.
قاسمی با اشاره به ابعاد گسترده این اقدام جهادی افزود در طول مدت جنگ رمضان، کارگروهی با عنوان طب رزم تشکیل و موفق شد با بهرهگیری از ظرفیت جهادگران سلامت بیش از ۱۱ هزار نفر از شهروندان را در مساجد و محلات مختلف آموزش دهند
وی با تاکید بر اهمیت آموزشهای میدانی افزود: این آموزشها در رشتههای تخصصی علوم پزشکی از جمله کمکهای اولیه، امداد و نجات و مقابله با مخاطرات جنگی ارائه شد تا مردم بتوانند در مواقع ضروری، سفیران سلامت در خانواده و جامعه باشند.
مسئول کارگروه طب رزم با اشاره به خدمات رسانی در مناطق صعبالعبور خاطرنشان کرد خدمات این کارگروه منحصر به نقاط شهری نبوده و جهادگران ما با روحیهای خستگی ناپذیر در جزایر جنوبی کشور نیز مستقر شده و به مردم خدمات رسانی کردند.