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اداره کل روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با برپایی نمایشگاه «ایستاده در غبار»، روایتی مستند از خسارات وارده به ۱۴۹ بنای تاریخی کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم را در معرض دید عموم قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ادارهکل روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز همزمان با برگزاری راهپیمایی بزرگ «مهمانی کیلومتری غدیر» و در آستانه حضور گسترده مردم در این رویداد ملی و مذهبی، نمایشگاه «ایستاده در غبار» را در ورودی ساختمان مرکزی این وزارتخانه برپا کرده است.
این نمایشگاه ، روایتی مستند از خسارات وارده به ۱۴۹ بنای تاریخی کشور در جریان تجاوزات اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم را در معرض دید عموم قرار داده است؛ نمایشگاهی که با هدف تبیین ابعاد آسیبهای وارده به میراث تمدنی ایران و آگاهیبخشی عمومی نسبت به پیامدهای تعرض به هویت فرهنگی ملتها برگزار شده است.
نمایشگاه «ایستاده در غبار» با بهرهگیری از تصاویر، اسناد و روایتهای مستند، بخشی از خسارات واردشده به میراث تاریخی و فرهنگی کشور در جریان تجاوزات اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم را به نمایش گذاشته و تلاش دارد افکار عمومی را با ابعاد مختلف آسیبهای وارده به آثار ارزشمند تاریخی ایران آشنا کند.
بر اساس ارزیابیهای کارشناسی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در جریان این حملات، ۱۴۹ بنای تاریخی و فرهنگی در نقاط مختلف کشور دچار خسارت شدهاند؛ آثاری که هر یک بخشی از حافظه تاریخی، هویت تمدنی و سرمایه فرهنگی ملت ایران را نمایندگی میکنند.
نمایشگاه «ایستاده در غبار» با رویکردی فرهنگی و آگاهیبخش، ضمن بازنمایی آثار و پیامدهای این خسارات، بر ضرورت صیانت از میراث فرهنگی بهعنوان میراث مشترک بشریت و لزوم پایبندی جامعه جهانی به اصول و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی در شرایط منازعه و جنگ تاکید دارد.
این نمایشگاه همچنین تلاشی برای ثبت و روایت بخشی از واقعیتهای جنگ رمضان از منظر میراثفرهنگی است؛ واقعیتهایی که نشان میدهد تعرض به آثار تاریخی حمله به هویت، حافظه جمعی و ریشههای تمدنی یک ملت محسوب میشود.
نمایشگاه «ایستاده در غبار» همزمان با برگزاری جشن بزرگ غدیر، میزبان شهروندان، خانوادهها، فعالان فرهنگی و شرکتکنندگان در راهپیمایی مهمانی کیلومتری غدیر در سراسر کشور خواهد بود تا روایت ایستادگی و پایداری میراث ایران در برابر تندباد حوادث را از نزدیک مشاهده کنند.