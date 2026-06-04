به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، حجت الاسلام عباسعلی گرزین گفت: اکنون چند سال است که جشن کیلومتری غدیر در کشور برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان با بیان اینکه سال گذشته این جشن در گرگان با حضور جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفری بود که نشان از شور و شوق مردم در برگزاری این گونه برنامه‌ها دارد، ادامه داد: امروز هم جشن کیلومتری غدیر مجموعا با حدود ۱۰ کیلومتر و ۴۲۰ موکب هم در تمامی شهرستان‌های استان و هم در برخی از روستا‌های بزرگ استان برگزار شد.

او افزود: در گرگان نیز حدود ۳ کیلومتر با حدود ۲۰۰ موکب، این مهمانی بزرگ برپا شد که از مسیر چهارراه میدان تا سمت دانشگاه گلستان امتداد داشت.

گرزین گفت: ویژگی جشن امسال ایجاد شهر بازی در ابتدای خیابان شهید بهشتی گرگان بود.

گرزین خاطرنشان کرد: این حضور باشکوه مردمی، نمایش وحدت شیعه و سنی، همبستگی اجتماعی و امیدآفرینی در شرایط جنگ اقتصادی و رسانه‌ای است و می‌تواند پیام اقتدار ملت ایران را به جهان مخابره کند.