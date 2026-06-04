مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از انعقاد قرارداد واگذاری اولیه اراضی ملی به مساحت ۱۵ هزار و ۱۰۴ مترمربع در منطقه تل حیدری این شهرستان به منظور احداث نیروگاه خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سجاد قناعتیان گفت: این واگذاری به منظور توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی پاک انجام شده است.

او افزود: اجرای این طرح علاوه بر کمک به تأمین انرژی پایدار، زمینه‌ساز استفاده بهینه از اراضی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در منطقه خواهد بود.

قناعتیان با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بیان کرد: بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از رویکرد‌های مهم در مسیر توسعه پایدار است و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید انرژی پاک و کاهش وابستگی به منابع فسیلی داشته باشد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم ادامه داد: واگذاری اراضی ملی در چارچوب ضوابط و مقررات، زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای را فراهم کرده است و به رونق اقتصادی و اشتغال منطقه کمک می‌کند.