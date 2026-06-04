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اداره آمار و سازمان کیفیت محیطزیست اعلام کرد: میزان انتشار کربن ناشی از حمله رژیم صهیونی به غزه به ۳۳٫۲ میلیون تُن معادل دیاکسید کربن رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شهاب، این مقدار برابر با میزان انتشار سالانه برخی کشورها، یا معادل آلایندگی حدود ۷٫۶ میلیون خودروی بنزینی در طول یک سال است.
این انتشارها شامل حدود ۱٫۹ میلیون تُن ناشی از عملیات نظامی مستقیم است، علاوه بر انتشارهایی که به پاکسازی آوار و بازسازی مربوط میشود.
نوار غزه با انباشت حدود ۷۱۰ هزار تُن زباله خانگی و بیش از ۶۰ میلیون تُن آوار ناشی از تخریب بیش از ۳۳۰ هزار واحد مسکونی روبهرو است.
فروپاشی محیطزیست و بخش کشاورزی تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی بیش از دو میلیون فلسطینی ساکن این منطقه به شمار میرود.