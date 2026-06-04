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عید غدیر و حجاج ایرانی در جوار کعبه، زادگاه مولی الموحدین

حجاج کشورمان در کنار کعبه، زادگاه مولی الموحدین امیرالمونین علی علیه السلام عید غدیر را گرامی داشتند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۱۷:۰۲
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برچسب ها: عید غدیر خم ، مکه مکرمه ، حجاج ایرانی ، حج تمتع
 