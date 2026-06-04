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همزمان با عید سعید غدیر خم، جشن کیلومتری غدیر با حضور گسترده مردم ولایتمدار اصفهان در مسیر میدان شهدا تا گذر فرهنگی چهارباغ برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ برگزاری این جشن بزرگ با شعار «به عشق مولا، به نیت فرج» که شعاری که بر محبت و ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و انتظار فرج حضرت ولیعصر (عج) تأکید دارد نشان دهنده اهمیت مبانی غدیر خم است.
موکبهای مختلف در این مسیر برای پذیرایی و اجرای برنامههای شاد حضور داشتند.
مساجد، هیئات مذهبی، گروههای مردمی و فعالان فرهنگی نقش اصلی را در اجرای برنامهها بر عهده دارند
در مسیر مهمانی کیلومتری غدیر نیز موکبهای متعدد فرهنگی و خدماتی، کاروانهای شادی، گروههای سرود، برنامههای خانوادگی، پاتوقهای گفتوگو و بخشهای متنوع فرهنگی برای شهروندان از محبان حضرت علی ع پذیرایی کردند.