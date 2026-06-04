به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ برگزاری این جشن بزرگ با شعار «به عشق مولا، به نیت فرج» که شعاری که بر محبت و ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و انتظار فرج حضرت ولی‌عصر (عج) تأکید دارد نشان دهنده اهمیت مبانی غدیر خم است.

موکب‌های مختلف در این مسیر برای پذیرایی و اجرای برنامه‌های شاد حضور داشتند.

مساجد، هیئات مذهبی، گروه‌های مردمی و فعالان فرهنگی نقش اصلی را در اجرای برنامه‌ها بر عهده دارند

در مسیر مهمانی کیلومتری غدیر نیز موکب‌های متعدد فرهنگی و خدماتی، کاروان‌های شادی، گروه‌های سرود، برنامه‌های خانوادگی، پاتوق‌های گفت‌و‌گو و بخش‌های متنوع فرهنگی برای شهروندان از محبان حضرت علی ع پذیرایی کردند.