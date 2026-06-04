نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل گفت: ساده‌زیستی و شجاعت امام راحل (ره) و اقتدار و عظمت رهبر شهید، دنیا را به حیرت فرو برده است و این خصائل بی‌نظیر آنان ریشه در اعتقاد و باور راسخ به وعده‌های الهی و قدرت توحید دارد.

شجاعت امام امت و رهبر شهید از باور به قدرت الهی بود

شجاعت امام امت و رهبر شهید از باور به قدرت الهی بود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، آیت‌الله سید حسن عاملی، روز پنجشنبه در آئین گرامیداشت سی و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در مصلای اردبیل اظهار کرد: امام امت و رهبر شهید، عزت و عظمت را به ایران بازگرداندند و این را مقایسه کنیم با نمونه‌هایی از وقایع تاریخی مثلا رضاخان و پسرش بحرین و دو جزیره ایرانی را به امارات واگذار کرده بودند.

وی ادامه داد: امروز در سایه رهنمود‌های امام راحل و رهبر شهیدمان، نیرو‌های مسلح ما ترامپ و نتانیاهو را به خاک ذلت نشانده‌اند و سربلندی ایران اسلامی را رقم زده‌اند.

امام‌جمعه اردبیل گفت: تأکید کرد: افرادی مانند ترامپ، نتانیاهو و صدام بر مدار هوس حرکت می‌کنند، همان‌طور که خداوند به موسی فرمود به فرعون بگوید: تو هیچ حق تولیت و مالکیتی بر انسان‌ها نداری.

آیت‌الله عاملی با گرامیداشت عید سعید غدیر خم ادامه داد: امروز دنیا به‌تدریج درک می‌کند که امامت از اصول‌دین است، زیرا اگر حاکمان توسط آمریکا نصب شوند زمین پر از ظلم می‌شود و ظالم و کسی که ظلم را می‌پذیرد، هر دو در جهنم خواهند بود.

وی بیان کرد: نظام سیاسی اسلام در ایران تحقق یافت و اگر کسی در دل از ترامپ تبعیت کند، به ظالم کمک کرده است، زیرا در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی به آمریکا نوعی پیمان مودت با ظالم است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل گفت: علت شیعه شدن ایران، مامنی به نام علی (ع) بود و ریشه گرایش ایرانیان به تشیع در عدالت‌خواهی حضرت علی (ع) است، هرچند تبعیت از علی هرگز آسان نیست.

آیت‌الله عاملی بیان کرد: غدیر، نظام سیاسی اسلام را مشخص کرد و ایران بعد از نادرشاه با وجود رو به انحطاط رفتن، با امداد خداوند و با کمک دو سید یعنی امام راحل و رهبر شهید انقلاب ابهت و عظمت خود را باز یافت.

وی افزود: غدیرخم یک مسئله نه فقط شرعی بلکه کاملاً عقلانی است و به همین دلیل مرجعیت علمی و تعیین مسیر آینده دنیا نباید هرگز رها شود.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: نفس یک مؤمن باید پیامبرگونه باشد و هر مؤمنی وظیفه دارد سطح ایمانش را ارتقا دهد، زیرا هیچ پیامبری حق دخالت در تعیین میزان ایمان افراد را ندارد.

مشابه چنین آئینی به همین مناسبت‌ها در شهرستان‌های استان اردبیل با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.