به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط‌عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در اطلاعیه ای اعلام کرد:

به اطلاع مشترکان محترم می‌رساند، به منظور انجام عملیات حیاتی اصلاح خروجی شبکه پست بهمن ، در روز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵* در مناطق زیر خاموشی بابرنامه اعمال می‌شود.

💠(۲ساعت)💠

⏰ *از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۰:۱۰*

📍 مناطق حومه یاسوج: *مزدک، بلهزار، مادوان، ده برآفتاب، تنگ مهریان، کاکان، بنسنجان، نجف‌آباد، خلف‌آباد، نرگاه، تل‌خسرو جنوبی*

📍 خیابان‌های اصلی یاسوج: *بلوار مطهری جنوبی، خیابان‌های معلم، منتظری، شاهدها، عدل‌ها، ۳۰ متری تل‌زالی، ۶۰ متری جنوبی، گلستان‌ها، خیابان ارتش، زیرتل، شهرک بلکو، امامت‌ها، اکبرآباد و امیرکبیرها*

📍 شهرستان دنا: *کل شهر سی‌سخت*

*💠(۳۰دقیقه)💠*

⏰ *از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۰۸:۴۰*