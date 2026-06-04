فردا؛
خاموشی برق درشهرستانهای بویراحمد و دنا
فردا جمعه ۱۵ خردادماه برق در برخی مناطق شهرستانهای بویراحمد و دنا قطع میشود.
به اطلاع مشترکان محترم میرساند، به منظور انجام عملیات حیاتی اصلاح خروجی شبکه پست بهمن ، در روز جمعه ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵* در مناطق زیر خاموشی بابرنامه اعمال میشود.
💠(۲ساعت)💠
⏰ *از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۱۰:۱۰*
📍 مناطق حومه یاسوج: *مزدک، بلهزار، مادوان، ده برآفتاب، تنگ مهریان، کاکان، بنسنجان، نجفآباد، خلفآباد، نرگاه، تلخسرو جنوبی*
📍 خیابانهای اصلی یاسوج: *بلوار مطهری جنوبی، خیابانهای معلم، منتظری، شاهدها، عدلها، ۳۰ متری تلزالی، ۶۰ متری جنوبی، گلستانها، خیابان ارتش، زیرتل، شهرک بلکو، امامتها، اکبرآباد و امیرکبیرها*
📍 شهرستان دنا: *کل شهر سیسخت*
*💠(۳۰دقیقه)💠*
⏰ *از ساعت ۰۸:۱۰ لغایت ۰۸:۴۰*
📍 مناطق شهری یاسوج: *تلخسرو شمالی، اکبرآباد، مسکن مهر، ترمینال، منطقه راهنمایی، خیابانهای باهنر، ۶۰ متری شمالی و مرکز شهر*