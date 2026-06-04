پخش زنده
امروز: -
۵ دهه پیش، مردم ایران انقلابی را رقم زدند که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای آنها به ارمغان آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حدود ۵ دهه پیش، مردم ایران قدم در راهی گذاشتند که سرنوشت یک ملت را برای همیشه تغییر داد. راهی که استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای آنها به ارمغان آورد.
انقلاب اسلامی ایران، نه تنها برای مردم این سرزمین، بلکه مسیر جدیدی برای آزادیخواهان جهان ترسیم کرد. آرمانهایی که همچنان پس از نیم قرن، الهامبخش ملتهای آزاده جهان است.
آری این راه، راه «صالح بعد صالح» است؛ راهی که پایانی ندارد و نسلبهنسل ادامه مییابد.