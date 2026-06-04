به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «روباه پنهان» (محصول ۲۰۲۲ چین) به کارگردانی لی چیائو، پنج‌شنبه ۱۴ خرداد ماه ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می شود.

این اثر در گونه حادثه‌ای-معمایی، داستان رقابت بر سر گنجینه‌ای اسرارآمیز را روایت می‌کند که ده سال پیش منجر به یک نبرد سرنوشت‌ساز و مرگبار میان قهرمانان داستان شد.

با پیدا شدن دوباره نقشه این گنج، هشت فرد شرور بار دیگر راهی کوه «فیهو» می‌شوند تا به مقاصد خود برسند.

هوآوی جائو، یوسی چن و ری لوی از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

همچنین در حوزه برنامه‌های تحلیلی، برنامه «پرسشگر» در تازه‌ترین قسمت خود به بررسی ظرفیت‌سنجی الگوی مدارس هیئت امنایی و نقش مشارکت‌های مردمی در ارتقای نظام تعلیم و تربیت می‌پردازد.

در این برنامه که جمعه ۱۵ خرداد ماه ساعت ۲۲ به‌صورت زنده از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود، دکتر موسی‌الرضا کفاش (معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش) و دکتر احمد محمودزاده (رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی) حضور خواهند داشت تا فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی این مدارس و تأثیر آن بر بهبود کیفیت آموزشی را به بحث بگذارند.

همچنین دکتر رقیه فاضل، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، دیدگاه‌های کارشناسی خود را درباره تأثیر مشارکت خانواده‌ها در فرآیند تربیت به‌صورت تلفنی ارائه خواهد داد. اجرای این برنامه بر عهده ناصر خیرخواه است.