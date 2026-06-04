به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی قهرمانی افزود: این مزایده با هدف تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی برگزار شد و با استقبال گسترده متقاضیان رو‌به‌رو شد.

وی گفت: در این مزایده، ۷۷ ردیف کالا شامل انواع مواد شیمیایی، ماشین آلات راهسازی، لوازم یدکی، خودرو سواری و اقلام دیگر عرضه شد.

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رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: تعیین تکلیف این اقلام به ویژه در شرایط فعلی، علاوه بر حفظ حقوق بیت‌المال، از تضییع و خسارت به اموال عمومی و اشخاص نیز جلوگیری می‌کند.