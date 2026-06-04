معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو از افزایش بیش از چهار برابری ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ابتدای دولت چهاردهم خبر داد و گفت: توسعه این بخش در کنار افزایش ظرفیت تولید برق و مدیریت مصرف، از محور‌های اصلی برنامه وزارت نیرو برای عبور از اوج مصرف تابستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یزدان رضایی امروز درحاشیه مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات ظرفیت نصب‌شده تولید برق در کشور وجود دارد گفت: در حوزه توسعه انرژی‌های پاک نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نسبت به ابتدای دولت چهاردهم بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

وی با اشاره بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: با مدیریت و اصلاح مصرف درسال گذشته رشد مصرف برای نخستین بار متوقف شد و حدود سه درصد کاهش مصرف برق نیز به ثبت رسید.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو افزود: این دستاورد نتیجه همراهی مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف بوده و امیدواریم در تابستان امسال نیز این همکاری ادامه یابد تا شرایط تأمین آب و برق با آرامش بیشتری مدیریت شود.

یزدان رضایی درباره وضعیت تأمین برق کشور گفت: برنامه‌ریزی برای عبور موفق از اوج مصرف آب و برق در تابستان ۱۴۰۵ از پایان پیک مصرف سال گذشته و از ابتدای مهر آغاز شد و این برنامه‌ها با دقت درمرحله اجرا است.

همچنین درحاشیه خدمات رسانی آبفا به زائران در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) احمد حیدری معاون حقوقی و امور مجلس صدا وسیما گفت: با مدیریت مصرف آب و نصب کاهنده امسال ۱۰ درصد مصرف آب نسبت به سال گذشته در تهران کاهش داشته است. همچنین علیرضا کارگری مدیر عامل آبفای منطقه شش تهران باحضور در مراسم ارتحال امام (ه) و خدمات رسانی به زائران گفت: برای ارتقا و آموزش همگانی و فرهنگ مصرف بهینه آب ۲ موکب در قسمت‌های ورودی مرقد امام خمینی (ره) برای زائران برپا شد.