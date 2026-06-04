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مردم شهرستان بوانات با برپایی موکبهایی به مناسبت عید سعید غدیر خم این عید بزرگ را جشن گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، آیینی عظیم و باشکوه با حضور پرشور مردم ولایتمدار، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، جوانان و اقشار مختلف مردم در بوانات برگزار شد.
مراسمی که جلوهای از وحدت، بصیرت، همدلی و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و رهبر معظم انقلاب را به نمایش گذاشت.
شرکتکنندگان در این اجتماع باشکوه، ضمن گرامیداشت واقعه عظیم غدیر خم، بار دیگر بر پایبندی به ارزشهای اسلامی، ولایتمداری، حفظ وحدت و ادامه راه شهدا تأکید کردند.
اجرای سرودهای حماسی، برنامههای فرهنگی و مذهبی، سخنرانی، تجلیل از گروههای سرود و حضور پرشور نوجوانان و جوانان، حالوهوایی ویژه به این آیین بخشید.
برپایی موکبهای مردمی در مسیرهای راهپیمایی و در پارک شهر بوانات و جنب مقبره شهدای گمنام، جلوهای از شور مردمی، همدلی و میزبانی عاشقانه در جشن بزرگ ولایت بود که با استقبال گسترده مردم شهرستان بوانات همراه شد.