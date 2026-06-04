به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: در بخش جنگ تحمیلی سوم و با راه‌اندازی پویش ایران همدل، در زیر قرارگاه اجتماعی و حمایتی این پویش، یکی از برنامه‌های کمیته امداد امام خمینی (ره)، شناسایی خانواده‌های زیان‌دیده از جنگ بود.

فرید محبی افزود: در این جنگ، زیان‌ها هم به خانه، هم به لوازم ضروری و هم به طرح‌های اشتغال مددجویان رسید که به معیشت آنها آسیب زد.

او اضافه کرد: روی‌هم‌رفته بیش از ۶۰۰ خانوار زیر پوشش زیان دیدند که تلاش کردیم با بهره‌گیری از توانایی‌های کمیته، کمک‌های مراکز نیکوکاری زیر پوشش امداد و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیش از ۴۰ میلیارد تومان به این خانواده‌ها کمک کنیم.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: شناسایی خانواده‌هایی که اجرای طرح‌های اشتغال را داشتند نیز انجام شد و در یک برنامه به بنیاد حمایت کمیته معرفی شدند که به‌زودی کمک‌هایی در این زمینه خواهیم کرد.