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فرید محبی گفت: در این جنگ تحمیلی به ۶۰۰ خانوار زیر پوشش کمیته امداد زیان وارد شد که رویهمرفته بیش از ۴۰ میلیارد تومان به آنها کمک شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: در بخش جنگ تحمیلی سوم و با راهاندازی پویش ایران همدل، در زیر قرارگاه اجتماعی و حمایتی این پویش، یکی از برنامههای کمیته امداد امام خمینی (ره)، شناسایی خانوادههای زیاندیده از جنگ بود.
فرید محبی افزود: در این جنگ، زیانها هم به خانه، هم به لوازم ضروری و هم به طرحهای اشتغال مددجویان رسید که به معیشت آنها آسیب زد.
او اضافه کرد: رویهمرفته بیش از ۶۰۰ خانوار زیر پوشش زیان دیدند که تلاش کردیم با بهرهگیری از تواناییهای کمیته، کمکهای مراکز نیکوکاری زیر پوشش امداد و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیش از ۴۰ میلیارد تومان به این خانوادهها کمک کنیم.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: شناسایی خانوادههایی که اجرای طرحهای اشتغال را داشتند نیز انجام شد و در یک برنامه به بنیاد حمایت کمیته معرفی شدند که بهزودی کمکهایی در این زمینه خواهیم کرد.