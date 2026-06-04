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زاخارووا تلاشهای آمریکا برای استفاده از نیروهای نیابتی جهت دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی را در آسیا اقیانوسیه محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، گفت: روسیه تلاشهای مستمر واشنگتن برای استفاده از نیروهای نیابتی برای دامنزدن به مسابقه تسلیحاتی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را محکوم میکند، اقدامی که به گفته او میتواند به شکل گیری خطوط تقسیمبندی جدید در این منطقه بینجامد.
او در یک نشست خبری در حاشیه مجمع بینالمللی اقتصادی سنتپترزبورگ (SPIEF) گفت: «ما البته تلاشهای مستمر آمریکا برای استفاده از نیروهای نیابتی به منظور دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را محکوم میکنیم. چنین رویکردی نهتنها خطر بیثبات کردن نظم و ساختار امنیتی موجود با محوریت آسهآن در این فضا را ایجاد میکند، بلکه تهدیدی برای شکل گیری بلوک بندیها و خطوط تقسیم بندی جدید نیز به شمار میرود.»
زاخارووا خاطرنشان کرد: «ما شاهد نظامی کردن مناطق مختلف جهان تحت نظارت و فلسفه ناتو هستیم، در مکانهایی که اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، اساسا هیچ پتانسیل یا زمینهای برای درگیری وجود نداشت؛ و در مقابل، در مناطقی که پتانسیل درگیری با توسعه فعال همکاریها، به آینده موکول شده بود، این روند همکاری دقیقاً از سوی “غرب متحد” با کندی مواجه شده و به حالت تعلیق درآمد.»
علاوه بر این، وی تأکید کرد واشنگتن که به این مسابقه تسلیحاتی دامن میزند، "در آن منطقه از سوی هیچ کس دعوت نشده است. "
زاخارووا تصریح کرد، «آنها خدماتشان را به این منطقه ارائه میدهند، بدون اینکه تجربه مثبتی در کارنامه داشته باشند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو به نوبه خود همواره از حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک هرگونه درگیری نوظهور، بر پایه پلتفرمهای (بسترهای) گفتگوی تجاری چندجانبه که تاکنون با موفقیت همراه بوده و بسیار اثربخش بودهاند، حمایت میکند.»