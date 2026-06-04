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ادارهکل هواشناسی استان تهران نسبت به افزایش چشمگیر تندی وزش باد و امکان رخداد طوفان گرد و خاک در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس پیشبینی هواشناسی استان تهران، از بعدازظهر امروز تا فردا وزش باد شدید و گرد و خاک در نیمه جنوبی و غربی استان رخ میدهد و در ارتفاعات نیز احتمال رگبار و رعد و برق وجود دارد.
همچنین طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
ادارهکل هواشناسی استان تهران به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی، احتیاط کامل در عبورومرور جادهای، مستحکمسازی سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، پرهیز از استقرار در تاسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها و دکلها و داربستها، ممنوعیت هرگونه پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام، اطمینان از استحکام پوشش گلخانهها، پرهیز از انجام امور عمرانی متاثر از وزش باد شدید و گردوخاک، استفاده از ماسک بهداشتی در بخشهای متاثر از گردوخاک و اجتناب از تردد در نواحی کوهستانی را توصیه کرده است.