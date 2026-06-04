امضای تفاهم نامه همکاری برای احیای گربه پالاس آذرشهر
در راستای حمایت از احیای گربه پالاس آذرشهر تفاهم نامه همکاری برای احیای نسل این گونه کمیاب بین اداره محیط زیست آذربایجان شرقی و یک شرکت تولیدی بخش خصوصی در شهرک صنعتی شهید سلیمی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،حسن زاده مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری برای احیای گربه پالاس آذرشهر گفت:در راستای حمایت از حیات وحش و محیط زیست باید از ظرفیت صنعتگران در قالب مسئولیتهای اجتماعی استفاده کرد.
وی افزود:گربه پالاس از گونههای جانوری کمیاب و در حال انقراض آذرشهر در کوههای سهند است و باید در راستای احیای این نژاد همت کنیم.