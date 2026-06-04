به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در دیدار با خانواده شهدای سادات ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ اسلامی را نماد تداوم مسیر ولایت و امامت دانست و بر اهمیت تبیین پیام غدیر در جامعه تأکید کرد.

آیت الله حسینی با اشاره به واقعه غدیر خم، افزود: غدیر نقطه عطفی در تاریخ اسلام و تجلی اراده الهی برای هدایت امت اسلامی است و مسلمانان باید با شناخت عمیق از این پیام، در مسیر ولایت و ارزش‌های دینی گام بردارند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم، گفت: شهدا با ایثار و جانفشانی خود از آرمان‌های اسلام، انقلاب و ولایت دفاع کردند و عزت و امنیت امروز کشور مرهون فداکاری‌های آنان است.