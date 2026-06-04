مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور طاقانک به شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری،بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو در محور طاقانک به شهرکرد، روبه‌روی پمپ CNG شهرکیان دریافت شد؛ بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای شهدای امدادگر طاقانک به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نجاتگران هلال‌احمر با حضور در صحنه نسبت به ارزیابی، تثبیت صحنه و اجرای اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی اقدام کردند. در این حادثه یک نفر سرنشین خودرو حضور داشت که دچار مصدومیت شد.

وی گفت: نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه، عملیات رهاسازی مصدوم را انجام داده و فرد حادثه‌دیده را برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.