نود و پنجمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، همزمان با ایام عید سعید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نود و پنجمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، این بار در آستانه دو مناسبت مهم و همزمان با عید سعید غدیر و سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) برگزار گردید.

مردم ولایتمدار ایلام بار دیگر با حضور پرشور خود در میدان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، با آرمان‌های ایشان تجدید بیعت کردند.

حاضران در این اجتماع همچنین فرا رسیدن عید سعید غدیر، عید امامت و ولایت را جشن گرفتند و وفاداری خود را به ولایت و رهبری نشان دادند.

۹۵ شب، میدان ۲۲ بهمن ایلام شاهد تلفیق غم فراق امام و شادی عید غدیر بود؛ جایی که مردم نشان دادند عشق به ولایت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، پایانی ندارد.