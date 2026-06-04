خبر‌هایی از لنگرود، آستانه اشرفیه، فومن و کوچصفهان در بسته اخبر ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ جای گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، ۴ خبر از از لنگرود، آستانه اشرفیه، فومن و کوچصفهان در بسته اخبر ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ جای گرفته است.

تشدید نظارت بر بازار‌های لنگرود

رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت لنگرود با اجرای گشت مشترک صمت، اتاق اصناف وجهاد کشاورزی، دربازرسی ازبیش از ۲۰۰ واحد صنفی، ۳۷ واحد به دلیل رعایت نکردن قوانین صنفی مالکان به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

برگزاری میز خدمت جهادی در آستانه اشرفیه

در این میزخدمت مسولان با حضور در روستای امیرهنده امیرسلطان پس از شنیدن مهمترین مسائل و مشکلات اهالی برای تسریع رفع آنها دستورات لازم را صادر کردند.

خرید تضمینی بیش از ۲ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران فومنی

رئیس اداره چای فومن گفت: تا امروز ۲ هزار و ۴۰۰ تن برگ سبز به ارزش ۹۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از چایکاران فومنی خریداری شد که از این میزان ۵۵۰ تن چای خشک تولید شد.

حاجیه خانم زینب مجاورتی، مادرشهید ابراهیم صفرزاده کنارسری، به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر وی پس ازتشییع در روستای کنارسر کوچصفهان به خاک سپرده شد. شهید ابراهیم صفرزاده کنارسری، سال ۶۵ درمنطقه سومار به شهادت رسید.