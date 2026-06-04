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فرمانداری سراوان در اطلاعیهای، از مردم این شهرستان به علت قطعی برق چندساعته در برخی نقاط سراوان عذرخواهی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، قطعی برق امروز که براساس برنامه اعلامی مقرر بود صرفاً به مدت دو ساعت و در راستای انجام تعمیرات ضروری شبکه توزیع برق اعمال گردد، متأسفانه به دلیل تعلل و قصور پیمانکار مربوطه و ضعف در مدیریت و برنامهریزی اجرایی، بیش از زمان پیشبینیشده به طول انجامید و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم ساخت.
بدیهی است در شرایط خاص اقلیمی منطقه و گرمای شدید با دمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد، هرگونه اختلال در تأمین برق میتواند مشکلات جدی برای شهروندان ایجاد نماید و هیچگونه سهلانگاری، عدم نظارت مؤثر و یا بیبرنامگی در این خصوص قابل توجیه و پذیرش نیست.
در همین راستا، ضمن عذرخواهی صریح و صمیمانه از عموم مردم شریف شهرستان، به مدیر برق شهرستان و پیمانکار مربوطه تذکرات لازم و مؤکد ابلاغ گردیده و موضوع بهصورت ویژه در دستور کار بررسی قرار گرفته است.
بدیهی است در صورت احراز قصور، مطابق ضوابط و مقررات با عوامل مسئول برخورد خواهد شد و همه خسارات وارده را از پیمانکار خواهیم گرفت.
از صبوری و همراهی ارزشمند مردم فهیم شهرستان صمیمانه قدردانی مینماییم.