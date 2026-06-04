مسئول گروه جهادی شهید داریوش رضایی‌نژاد گفت: ۱۲ دندانپزشک و ۲ ماما به مدت دو روز به ساکنان شهرک هجرت ایلام خدمات رایگان ارائه می‌دهند.

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی و مامایی به ساکنان شهرک هجرت ایلام

ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی و مامایی به ساکنان شهرک هجرت ایلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در اقدامی جهادی، خدمات دندانپزشکی و مامایی رایگان به ساکنان شهرک هجرت ایلام ارائه می‌دهند.

«سعید یوسفی »مسئول گروه جهادی شهید داریوش رضایی‌نژاد گفت: ۱۲ دندانپزشک و ۲ ماما به مدت دو روز در این منطقه مستقر هستند.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ مددجوی کمیته امداد نیز از این خدمات بهره‌مند خواهند شد.