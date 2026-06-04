تیم ملی والیبال زنان ایران در اردوی برون مرزی خود در فیلیپین دو بازی تدارکاتی و دوستانه مقابل میزبان برگزار کرد که شاگردان لی دو هی در هر دو این بازی‌ها به پیروزی رسیدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جام والیبال زنان آسیا از ۱۶ تا ۲۴ خرداد در فیلیپین پیگیری می‌شود و تیم ملی زنان ایران در گروه دوم مرحله مقدماتی با تیم‌های ویتنام، هنگ کنگ، قزاقستان، اندونزی و لبنان همگروه است. همچنین تیم‌های فیلیپین، کره جنوبی، قرقیزستان، ازبکستان، چین تایپه و استرالیا نیز در گروه نخست این مسابقات به مصاف یکدیگر می‌روند.

شاگردان لی دو هی که از دهم خرداد اردوی برون مرزی خود را در شهر کاندون فیلیپین آغاز کردند، در دو دیدار تدارکاتی و دوستانه مقابل میزبان به میدان رفتند.

تیم ملی زنان ایران در مسابقه نخست در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۲۱ فاتح میدان شد.

زنان والیبال ایران امروز (پنج‌شنبه ۱۴ خرداد) نیز در دومین مسابقه تدارکاتی در سه ست به مصاف فیلیپین رفتند که نتایج ست‌های اول و سوم ۲۶ بر ۲۴ و ۲۵ بر ۹ به سود ایران شد و تیم ملی فیلیپین تنها در ست دوم این مسابقه ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسید.

بدین ترتیب تیم ملی والیبال زنان ایران آماده حضور در جام والیبال آسیا ۲۰۲۶ شد که تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان آن سهمیه حضور در رقابت‌های انتخابی لیگ ملت‌ها را به دست می‌آورند.

شبنم علیخانی، سپینود دست برجن، ریحانه کریمی، الهه پور صالح، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، معصومه قدمی، سیده نگار هاشمی، هستی واحدی، نگار عباسی، آیدا ولی‌نژاد، یسنا آهنکوب و شقایق حسن خانی بازیکنان تیم ملی زنان در این مسابقات هستند.

مژگان حسن‌زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، سون هه چونگ (دستیار)، فاطمه حسنی سعدی (مربی)، نگار آقایی (فیزیوتراپ)، مائده حامدی (مترجم) و زهرا یلقی (آنالیزور) به عنوان اعضای کادر فنی، این تیم را در جام والیبال زنان آسیا همراهی می‌کنند. همچنین ندا پاکدامن نایب رئیس بانوان فدراسیون این تیم را در این سفر همراهی می‌کند.