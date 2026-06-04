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۴۷ سال رابطه صمیمی ولی فقه و ولی نعمت

بیش از ۴۷ سال است مردم نقش اول را در بزنگاه‌های روزگار داشته‌اند، البته با هدایت و رابطه‌ای صمیمی با امامین انقلاب اسلامی.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۴- ۱۶:۴۶
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برچسب ها: انقلاب اسلامی ، امام خمینی (ره) ، نقش رهبری ، نقش مردم در انقلاب اسلامی
 