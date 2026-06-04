رئیس‌جمهور آمریکا، با خشم به رأی مجلس نمایندگان این کشور برای محدود کردن اختیارات جنگی‌اش علیه ایران واکنش نشان داد و نمایندگان دموکرات و چهار جمهوری‌خواه مخالف را «وطن‌فروش» و «خودنما» خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ساعاتی پس از آنکه مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را برای محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در قبال ایران به تصویب رساند، رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی خشمگینانه در شبکه اجتماعی سوشال تروث، این اقدام را «بی‌معنی» و «ضدمیهن» توصیف کرد.

ترامپ در این پیام که لحظاتی پیش منتشر شد، نوشت: «دیروز، در یک رأی‌گیری بی‌معنی، مجلس نمایندگان یعنی چهار جمهوری‌خواه بد و تمام احمق‌های دموکرات، رأی داد تا اختیارات جنگی مرا محدود کنند، آن‌هم درست در میانه مذاکرات نهایی من برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی ایران.»

رئیس‌جمهور آمریکا با لحنی تند که نشان از عصبانیت او بود، انگیزه دموکرات‌ها را «جنون نفرت از ترامپ» خواند و مدعی شد: «آن‌ها ترجیح می‌دهند کشورمان شکست بخورد تا اینکه یک پیروزی دیگر – آن‌هم از میان این‌همه پیروزی – نصیب من شود.»

ترامپ در ادامه، چهار نماینده جمهوری‌خواهی را که به این قطعنامه رأی مثبت دادند، «خودنما» خواند و گفت: «داستان آن چهار جمهوری‌خواه کاملاً جداست – آنها خودنمایی می‌کنند! باید از خودشان خجالت بکشند.»

این پیام در حالی منتشر می‌شود که مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را با هدف محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور برای ادامه جنگ علیه ایران به تصویب رساند. ترامپ این اقدام را «خنجر از پشت» در میانه مذاکرات دیپلماتیک توصیف کرده است.