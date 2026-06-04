سومین مرحله طرح ارتقای پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌ها در روستا‌های سخت‌گذر «سیلاب و کلوار» شهرستان مارگون اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان از اجرای سومین مرحله از مانور «طرح ملی سامان» در روستا‌های سخت‌گذر «سیلاب و کلوار» شهرستان مارگون با هدف ارتقای پایداری شبکه و کاهش خاموشی‌های ناخواسته خبر داد.

حسین عادلی‌نسب افزود: مانور «طرح سامان» پیش از این در مناطق «پشت‌کوه باشت»، «قلعه‌رئیسی و دیشموک کهگیلویه» نیز اجرا شد.