کهگیلویه و بویراحمد؛
اجرای مانور «طرح سامان» در سختگذرترین روستاهای استان
سومین مرحله طرح ارتقای پایداری شبکه و کاهش خاموشیها در روستاهای سختگذر «سیلاب و کلوار» شهرستان مارگون اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان از اجرای سومین مرحله از مانور «طرح ملی سامان» در روستاهای سختگذر «سیلاب و کلوار» شهرستان مارگون با هدف ارتقای پایداری شبکه و کاهش خاموشیهای ناخواسته خبر داد.
حسین عادلینسب افزود: مانور «طرح سامان» پیش از این در مناطق «پشتکوه باشت»، «قلعهرئیسی و دیشموک کهگیلویه» نیز اجرا شد.
وی بیان کرد:در این عملیات جهادی، تجهیزات و کابل های جدید جایگزین تجهیزات و کابل های قدیمی و مستهلک شد.