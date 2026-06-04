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همزمان با عید غدیر و سالروز رحلت امامراحل تعداد ۵۰۰ پرس غذای گرم تهیه و بین نیازمندان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سلطان علی هادی، مدیر مؤسسه خیریه صاحبالزمان (عج) اسدآباد، با اعلام این خبر اظهار داشت: این اقدام خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ اطعام، گرامیداشت مناسبتهای مذهبی و حمایت از اقشار کمبرخوردار جامعه انجام شده است.
وی افزود: به مناسبت عید ولایت و امامت و همچنین در پاسداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، ۵۰۰ پرس غذای گرم با مشارکت خیرین و خادمان مؤسسه تهیه و میان مردم توزیع شد.
مدیر مؤسسه خیریه صاحبالزمان (عج) اسدآباد ضمن قدردانی از تمامی خیرین و داوطلبان مشارکتکننده، بر تداوم برنامههای حمایتی و فرهنگی این مؤسسه در طول سال تأکید کرد.
این اقدام خیرخواهانه با استقبال و رضایت مردم همراه بود و جلوهای از همدلی، نوعدوستی و خدمترسانی به نیازمندان را به نمایش گذاشت.