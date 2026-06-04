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آیتالله العظمی سیدعلی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در نجف، با صدور پیامی، درگذشت حضرت آیتالله فیاض، مرجع شیعی عراقی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیتالله العظمی سیستانی، مرجع تقلید عالیقدر شیعیان، با صدور پیامی، رحلت آیتالله العظمی فیاض را تسلیت گفت.
در پیام تسلیت حضرت آیتالله العظمی سیستانی آمده است: با نهایت اندوه و تأسف، خبر درگذشت عالم صالح و مرجع دینی، آیتالله شیخ محمد اسحاق فیاض (رضوانالله علیه) را دریافت کردم.
آن فقید بزرگوار در دهههای اخیر از چهرههای برجسته و نامدار حوزه علمیه نجف اشرف بود و با تلاشهای خالصانه خود در خدمت به علم و اهل علم، از راه تألیف، تدریس و دیگر فعالیتها، ممتاز و شناختهشده بود. از اینرو، فقدان او خسارتی سنگین و جبرانناپذیر است و خلأیی که از خود بر جای نهاده، گسترده و پرکردن آن جز به لطف و عنایت خداوند متعال دشوار خواهد بود.
اینجانب در حالی که این مصیبت بزرگ را به ولیّ اعظم الهی، حضرت صاحبالزمان (ارواحنا فداه)، حوزههای علمیه، خاندان این فقید سعید و عموم مؤمنان تسلیت عرض میکنم، از خداوند بلندمرتبه و توانا مسئلت دارم که درجات او را در بهشتهای برین رفعت بخشد، وی را با اولیای خویش، حضرت محمد و خاندان پاک و مطهرش محشور فرماید و به بازماندگان و دوستدارانش صبر و آرامش عطا کند.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم.