



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئول موکب کفیل زینب (ع) شیراز از پخت و توزیع ۵ هزار پرس غذای نذری به مناسبت عید سعید غدیر خم در شیراز خبر داد و گفت: این سنت هرساله در راستای ترویج فرهنگ ولایت و اطعام مؤمنین برگزار می‌شود.

حاج عدنان قاسمی با بیان اینکه سال هاست سفره اطعام را در مناسبت‌های مختلف اهل‌بیت (ع) پهن می‌کنیم ، گفت: هدف از برگزاری این مراسم، تکریم سنت اطعام در روز غدیر و شادی قلوب مؤمنین است.

حاج عدنان با اشاره به اینکه این غذا‌ها با کیفیت بالا و رعایت کامل مسائل بهداشتی طبخ شده، افزود: خوشحالیم که امسال نیز توانستیم با کمک خیرین و همکاری جوانان مؤمن، میزبان خوبی برای دوستداران اهل‌بیت (ع) باشیم.