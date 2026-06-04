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به مناسبت عید غدیر ۵ هزار پرس غذای نذری در شیراز پخت و توزیع شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئول موکب کفیل زینب (ع) شیراز از پخت و توزیع ۵ هزار پرس غذای نذری به مناسبت عید سعید غدیر خم در شیراز خبر داد و گفت: این سنت هرساله در راستای ترویج فرهنگ ولایت و اطعام مؤمنین برگزار میشود.
حاج عدنان قاسمی با بیان اینکه سال هاست سفره اطعام را در مناسبتهای مختلف اهلبیت (ع) پهن میکنیم ، گفت: هدف از برگزاری این مراسم، تکریم سنت اطعام در روز غدیر و شادی قلوب مؤمنین است.
حاج عدنان با اشاره به اینکه این غذاها با کیفیت بالا و رعایت کامل مسائل بهداشتی طبخ شده، افزود: خوشحالیم که امسال نیز توانستیم با کمک خیرین و همکاری جوانان مؤمن، میزبان خوبی برای دوستداران اهلبیت (ع) باشیم.