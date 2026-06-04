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گردهمایی خادمیاران شهدای لرستان با تجلیل از خادمیاران فعال و توزیع احکام مسئولیت مدیران استانی و شهرستانی در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدیر خادمیاران شهدای لرستان در گردهمایی خادمیاران شهدای استان در مؤسسه فرهنگی ورزشی مجتمع ایثار گفت: در این گردهمایی علاوه بر تجلیل از خادمیاران فعال و توزیع احکام مسئولیت مدیران استانی و شهرستانی، از ۳۰ خانواده معزز شهدای جنگ رمضان هم تجلیل شد.
قاضی زاده به برنامههای تشکل خادمیاران شهدای لرستان اشاره کرد و افزود: غبارروبی گلزار شهدا، برگزاری اردوهای فرهنگی و سرکشی از خانوادههای شهدا از جمله این برنامهها است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان هم در این مراسم با بیان اینکه خادمیاری، پاسداری از خیمه ولایت است، گفت: شاگردی در مکتب خدمت موثرترین راه برای انتقال فرهنگ شهادت و مسئولیت پذیری به نسلهای آینده است.
پورعلی، خانوادههای معزز شهدا را گنجینههای ارزشمند تاریخ شفاهی استان دانست و افزود: هر خانهی شهید یک کانون تبیین انقلاب ماندگار جمهوری اسلامی است و خانوادههای شهدا مسیر سبز حسین علیه السلام را پاسداری میکنند.
فاتحی، مدیرکل صداوسیمای مرکز لرستان نیز از خادمان شهدا به عنوان جهادگران بیادعا که با خدا معامله کردند یاد کرد و گفت: رسانه استانی در جنگ تحمیلی اخیر ضمن تولید برنامههای مناسبتی و ویژه حوزه ایثار و شهادت، با افتخار هر شب میزبان یکی از خانوادههای معزز شهدا در برنامه زنده تلویزیونی بوده است.
آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان نیز لرستان را مهد دلیران و قهرمانان دانست و گفت: مردم این استان همواره در دفاع از نظام و خاک وطن حضوری ایثارگرانه و دشمنشکن داشتهاند و خادمیاران شهدا نیز رسالت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را بر عهده دارند.