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معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر گفت: نمایشگاه تخصصی رشته بافتههای داری تا ۱۵ خرداد برپاست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خلیل رازه اضافه کرد: با هدف حمایت از هنرمندان و ترویج صنایعدستی بومی، این نمایشگاه تخصصی در محل گالری معاونت صنایعدستی استان برپا شده است.
وی افزود: رشتههای بافتههای داری که از اصیلترین هنرهای سنتی ما به شمار میروند، در این نمایشگاه در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است تا ضمن معرفی بهتر این رشته، گامی موثر در راستای تجاریسازی و حمایت از هنرمندان فعال این حوزه برداشته شود.
رازه تأکید کرد: حمایت از آثار فاخر صنایعدستی، حمایت از هویت فرهنگی و اقتصادی استان است و امیدواریم برگزاری چنین نمایشگاههایی موجب دلگرمی بیش از پیش فعالان این عرصه شود.
علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این آثار، در بازههای زمانی صبح از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به گالری معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی استان بوشهر واقع در میدان امام خمینی بوشهر مراجعه کنند.