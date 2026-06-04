فرماندار مهران گفت: از ۴۸ ساعت گذشته تاکنون، بیش از ۲۷ هزار نفر یه مناسبت عید غدیر از طریق پایانه مرزی مهران به عتبات عالیات سفر کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر نعمتی» فرماندار مهران از تردد بیش از ۲۷ هزار زائر از پایانه مرزی مهران به عتبات عالیات در ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

به گفته وی، از این تعداد، بیش از ۱۵ هزار نفر طی ۲۴ ساعت گذشته تا امروز عبور کرده‌اند و بیش از ۱۲ هزار نفر نیز در ۴۸ ساعت گذشته بوده است.

نعمتی افزود: همه زیرساخت‌های لازم برای تردد امن و آسان زائران فراهم شده است.